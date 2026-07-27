За репост нацизма — рублём: суд на Кубани не прощает экстремизм в сети

В Каневском районе суд оштрафовал местного жителя за публикацию нацистской символики в соцсети Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ходе мониторинга интернет-пространства обнаружили страницу пользователя, содержащую изображения нацистской атрибутики.