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За репост нацизма — рублём: суд на Кубани не прощает экстремизм в сети

За репост нацизма — рублём: суд на Кубани не прощает экстремизм в сети

В Каневском районе суд оштрафовал местного жителя за публикацию нацистской символики в соцсети Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ходе мониторинга интернет-пространства обнаружили страницу пользователя, содержащую изображения нацистской атрибутики.

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