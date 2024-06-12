Группировка войск «Днепр» уничтожила САУ Paladin и две гаубицы М777 ВСУ

Подразделения войсковой группировки «Днепр» российской армии в ходе боёв в зоне спецоперации на Украине уничтожили за сутки американские самоходные артиллерийские установки Paladin и две гаубицы М777 украинской армии, заявил 12 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков .
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