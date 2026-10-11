Ольга Орлова раскритиковала Дмитрия Шепелева

В минувшую субботу программа Первого канала «Сегодня вечером» была посвящена памяти Жанны Фриске. В студию пришли близкие, друзья и коллеги артистки, чтобы вспомнить ее, однако эфир был омрачен десятилетним семейным конфликтом вокруг единственного сына певицы, Платона.