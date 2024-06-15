Вьюгин предсказал турбулентность на рынке валют

Председатель совета директоров НАУФОР, бывший глава Федеральной службы по финансовым рынкам и экс-председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин считает, что санкции против Мосбиржи возвращают нас в 1990-е годы, когда не было официальных торгов на бирже твердыми валютами, а котировками занимались коммерческие банки.