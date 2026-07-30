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Тульские новости

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Тульский велотрек реконструировали в 1939 и 1953 годах

Тульский велотрек реконструировали в 1939 и 1953 годах

В 1939 году велотрек в Туле прошел реконструкцию, детали которой практически не сохранились, но известно, что велотрек оставался значимым центром велоспорта и нуждался в обновлении покрытия и инфраструктуры.

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