Тульский велотрек реконструировали в 1939 и 1953 годах

В 1939 году велотрек в Туле прошел реконструкцию, детали которой практически не сохранились, но известно, что велотрек оставался значимым центром велоспорта и нуждался в обновлении покрытия и инфраструктуры.
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