Мосгорсуд оставил в силе приговор медсестре по делу о «военных фейках»

Московский городской суд вынес окончательное решение по делу о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, фигурантом которого является медсестра из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова.
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