Спикер Заксобрания Петербурга рассказал, что еще одна компания может присоединиться к строительству метро 

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире "Бизнес ФМ" сообщил, что к строительством метро может заняться еще одна компания, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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