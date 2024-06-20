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The Moscow Post

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Спикер Заксобрания Петербурга рассказал, что еще одна компания может присоединиться к строительству метро 

Спикер Заксобрания Петербурга рассказал, что еще одна компания может присоединиться к строительству метро 

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире "Бизнес ФМ" сообщил, что к строительством метро может заняться еще одна компания, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.

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