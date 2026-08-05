НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Товарищеские матчи. «Милан» сыграет с «Интером» в Австралии, «Челси» – с «Ювентусом» в Гонконге, «ПСЖ» в гостях у «Мальорки», «Арсенал» встретится с «Бетисом» в Дублине

В товарищеских матчах « Милан » сыграет с « Интером » в Австралии, « Челси » – с « Ювентусом » в Гонконге, «ПСЖ» проведет гостевой матч с «Мальоркой» из Сегунды, « Манчестер Сити » – со сборной лиги Южной Кореи, «Арсенал» встретится с «Бетисом» в Дублине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии