Дан старт работе официального интернет-сайта ГУОООП МВД России

Сегодня начал работу официальный интернет-сайт Главного управления по обеспечению охраны общественного правопорядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России.
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