Десятку российских СМИ грозит блокировка из-за фейков о ситуации на Украине

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Требование ограничить доступ к недостоверной информации по требованию Генпрокуратуры РФ направил Роскомнадзор в адрес ресурсов «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «New Times», «Дождь», «Свободная Пресса», «Крым.

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Комментарии
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Россиянин
Издания закрыть, виновных на Колыму. Хватит сними цацкаться. Свобода слова говорите? А она есть в тех же &quot;демократических&quot; странах? Нет и никогда небыло. Хватит жить по Голливудским фильмам.
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