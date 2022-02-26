Десятку российских СМИ грозит блокировка из-за фейков о ситуации на Украине

Требование ограничить доступ к недостоверной информации по требованию Генпрокуратуры РФ направил Роскомнадзор в адрес ресурсов «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «New Times», «Дождь», «Свободная Пресса», «Крым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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