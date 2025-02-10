Гоген Солнцев, узнавший, что жена родила сына не от него: «Больно от обманутых надежд»

На днях Гоген Солнцев стал героем шоу «ДНК» на НТВ, где выяснилось, что он является биологическим отцом мальчика Вани, которого родила его супруга Полина.
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