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Гоген Солнцев, узнавший, что жена родила сына не от него: «Больно от обманутых надежд»

Гоген Солнцев, узнавший, что жена родила сына не от него: «Больно от обманутых надежд»

На днях Гоген Солнцев стал героем шоу «ДНК» на НТВ, где выяснилось, что он является биологическим отцом мальчика Вани, которого родила его супруга Полина.

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