Житель Красноярского края открыл стрельбу в вахтовом поселке из-за "старых обид"

Полиция Красноярского края В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал расправой работникам производственной компании из-за "испорченных дорог", сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.
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