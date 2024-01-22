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В Совфеде заявили, что украинские чиновники отворачиваются от Зеленского

В Совфеде заявили, что украинские чиновники отворачиваются от Зеленского

Украинские чиновники отворачиваются от президента Украины Владимира Зеленского. Как заявил «Известиям» 22 января член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, внутри правящих элит давно идет конфликт.

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