В Совфеде заявили, что украинские чиновники отворачиваются от Зеленского

Украинские чиновники отворачиваются от президента Украины Владимира Зеленского. Как заявил «Известиям» 22 января член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, внутри правящих элит давно идет конфликт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии