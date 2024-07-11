МВД: должен ли при остановке авто предъявлять документы полицейский

В Министерстве внутренних дел обратились к участникам дорожного движения. В последнее время в СМИ и соцсетях публикуются видео, в которых участники дорожного движения требуют от сотрудников полиции предоставления документов о проведении оперативно-профилактических мероприятий и препятствуют их работе.
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