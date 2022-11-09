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Отмененный гол Ориги и другие моменты: смотрите видеообзор матча «Кремонезе» – «Милан»

В 14-м туре Серии А «Милан» не смог обыграть в гостях «Кремонезе» (0:0). «Россонери» имели моменты по ходу игры, однако хозяев в нескольких эпизодах спас вратарь Марко Карнезекки.

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