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В Белоруссии вновь предложили усилия по урегулированию кризиса на Украине

В Белоруссии вновь предложили усилия по урегулированию кризиса на Украине

Белоруссия снова предлагает свои миротворческие усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 28 сентября заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков в ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН.

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