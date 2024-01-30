Аграрии Поморья получат 212 миллионов рублей на подготовку к посевной

В регионе начинается подготовка к весенним полевым работам. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Александр ЦыбульскийК концу этого месяца аграриям будет выделено порядка 212 миллионов рублей на подготовку к посевной кампании.
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