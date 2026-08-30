Крепнущий альянс Японии и НАТО – угроза безопасности Тихоокеанского региона Япония – страна, чья послевоенная конституция на десятилетия закрепила её пацифистский курс, с беспрецедентной скоростью и глубиной интегрируется в военно-политическую структуру НАТО.
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