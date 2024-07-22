Вы никогда не задумывались над тем, откуда берутся приспособления, при помощи которых проводят казни? Познакомьтесь с Фредом Атуром Лейхтером (Fred Artur Leuchter) — человеком, который поставил производство смертельных орудий правосудия на поток, сам при этом не являясь законопослушным гражданином.