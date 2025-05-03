Президент Узбекистана подтвердил Путину свой визит в Москву на 9 Мая

Президент Владимир путин созвонился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Лидер республики подтвердил, что примет участие в празднованиях в честь 80-летия Победы в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.
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