Хачанов победил Коболли и вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над итальянцем Флавио Коболли по результатам состоявшегося 29 апреля в Мадриде третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии