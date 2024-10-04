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Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил педагогов с Днем учителя

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил педагогов с Днем учителя

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Профессия учителя была и остается одной из самых уважаемых и значимых, ведь на вас лежит огромная ответственность за будущее подрастающего поколения, а значит, за будущее нашей страны.

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