Захарова заявила о попытках ФРГ искоренить позитив в отношениях с Россией

Политика правительства ФРГ нацелена на то, чтобы буквально искоренить всё достигнутые за десятилетия позитивные результаты в отношениях с Россией, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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