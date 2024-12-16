Под Петербургом у Медного озера устроили свалку опасных отходов

Возбуждено дело. Под Петербургом обнаружили незаконную свалку. Опасные отходы были размещены на берегу Медного озера во Всеволожском районе, сообщили в пресс-службе Комитета государственного экологического надзора.
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