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Владимирские новости

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Владимирский тепличный комбинат закупит семена томатов у Нидерландов за 9,8 млн рублей

Владимирский тепличный комбинат закупит семена томатов у Нидерландов за 9,8 млн рублей

Владимирский тепличный комбинат под руководством депутата Текегалиева закупит у Нидерландов 135 упаковок семян томатов на 9,8 млн рублей, расчёт в евро по курсу 100,5 рубля.

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