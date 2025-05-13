И эффектно, и удобно: гид по стильной летней обуви без каблука

Лето — это не повод жертвовать комфортом ради модного образа. В 2025 году дизайнеры и трендсеттеры предлагают идеальный компромисс: элегантную, удобную обувь без каблука, которая не уступает по эффектности даже самым утонченным шпилькам.
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