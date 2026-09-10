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На Ямале ученые предложили учитывать изменение русел при строительстве мостов

На Ямале ученые предложили учитывать изменение русел при строительстве мостов

Участники 41-й международной научной конференции «Водосбор-река-устье» на Ямале разработали предложения по повышению устойчивости инфраструктуры Арктики к последствиям меняющегося климата.

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