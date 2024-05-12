Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    Еду как-то в маршрутке, и по ТВ в салоне показывают статистику, в городе мигрантов имеющих патент более 10%, + старик...«Диверсионная нац...
  • Николай Сатин
    Помойлов, это про тебя: ссы в глаза - всё божья роса, тупой политрук (он же власовец Помойлов)Блудные олигархи ...
  • Федор Липин
    И ползет то не из чувства патриотизма, а чтоб бабки наворованные сохранить.Блудные олигархи ...

Преемник

Преемник

Мишустин предложил депутатам Госдумы назначить главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх