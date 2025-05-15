В Архангельске проходит всероссийский турнир по теннису

В теннисном центре «АМЕО-спорт» идут всероссийские соревнования «Белое море» для юношей и девушек.Ранее идею проведения турнира в столице Поморья одобрили губернатор региона Александр Цыбульский и президент Федерации тенниса России Шамиль ТарпищевКак отметили в региональном минспорте, в состязаниях участвуют около 50 молодых теннисистов из разных уголков страны — от Благовещенска до Сочи.