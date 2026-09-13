no direction but looking like a tranding range chop E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! dr_mr there is not enough buying but seller cant or wont put it down which is ok i expect another shakeout at least this week so far if the shaking was not done much .
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