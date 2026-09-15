СПЧ: Европейские парламенты игнорируют сообщения о преступлениях Киева

Совет при Президенте Российской Федерации выражает обеспокоенность недостаточной реакцией европейских парламентов на факты нападений Украины на мирное население.
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