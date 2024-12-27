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Несекретные материалы

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  • Eduard
    Там их и похоронят,флаги в зад воткнут и крест в бошку!Наступление ВС РФ...
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    Британцы!!!!!!!!!!!Кто, как и зачем ...

Forbes: Запад наладил поставки танков Leopard на Украину в нужных объемах

Forbes: Запад наладил поставки танков Leopard на Украину в нужных объемах

Германия, Бельгия и Нидерланды смогли, наконец, наладить поставки танков Leopard на Украину. Издание Forbes отмечает, что через 19 месяцев после принятия решения в помощь ВСУ прибыли 58 из 155 танков Leopard 1A5.

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