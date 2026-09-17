Названы подорожавшие запчасти для китайских авто

Бамперы, диски, крылья и другие запчасти на китайские машины подорожали до 49% за год. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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