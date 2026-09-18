Репортаж Рязанских новостей о первом дне выборов депутатов Госдумы в Рязани

Как в Рязани прошел первый день выборов депутатов Госдумы - в репортаже «Рязанских новостей».18 сентября началось голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва и шесть избирательных кампаний в муниципалитетах.