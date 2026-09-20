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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аделия Петросян о челленджере Trialeti Trophy: «Если программа будет в таком состоянии, скорее всего, вряд ли поеду»

Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила, что может сняться с челленджера Trialeti Trophy в Батуми.

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