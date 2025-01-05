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MSI Afterburner добавит независимые контроллеры вентиляторов для графических проц...

MSI Afterburner добавит независимые контроллеры вентиляторов для графических проц...

MSI Afterburner добавит независимые контроллеры вентиляторов для графических процессоров GeForce RTX 50Создатель MSI Afterburner объявляет об обновлении программного обеспечения, особенно для графических процессоров GeForce RTX 50, которое позволит независимо управлять вентиляторами.

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