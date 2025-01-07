Леау о Консейсау после 3:2 с «Интером»: «Он столько сделал всего за несколько дней в «Милане», это просто нечто. Я почувствовал прилив энергии, как только его увидел»

В финале турнира «россонери» одержали победу над «Интером» со счетом 3:2, отыграв дефицит в 2 мяча. Португальский футболист вышел на замену на 50-й минуте и сделал передачу на победный гол на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.