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«Спасибо, что не отпустил»: какие испытания на самом деле преодолели Наталья Подольская и Владимир Пресняков

«Спасибо, что не отпустил»: какие испытания на самом деле преодолели Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Союз Натальи Подольской и Владимира Преснякова давно считают одним из самых прочных в отечественном шоу-бизнесе, однако за красивой картинкой скрываются непростые испытания.

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