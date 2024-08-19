Член ОП Данюк: на вопиющий приезд журналистов WP в Суджу нужно отвечать жёстко

Приезд журналистов американской газеты The Washington Post в Суджу в сопровождении ВСУ — это «абсолютно наглый вопиющий факт», на который нужно отвечать жёстко, считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.
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