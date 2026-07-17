В Ростовской области следователи полиции направили в суд уголовное дело об организации незаконного хранения, производства и оборота этилового спирта

Сотрудники следственного отдела Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жителей Новочеркасска по признакам преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса Российской Федерации 171.
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