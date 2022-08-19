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США выделят Украине новый пакет военной помощи

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета "военной помощи" на общую сумму 775 миллионов долларов, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель американского министерства обороны.

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