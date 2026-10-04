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Слабая магнитная буря началась на Земле

Слабая магнитная буря началась на Земле

РЕН ТВ Ученые зафиксировали начало слабой магнитной бури на Земле. О ней 4 октября сообщили в Институте прикладной геофизики.

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