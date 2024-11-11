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Пусть мама учиться: В Госдуме предложили расширить применение материнского капитала

Пусть мама учиться: В Госдуме предложили расширить применение материнского капитала

Пусть мама учиться: В Госдуме предложили расширить применение материнского капитала Ирэн ОрлонскаяВ Государственной думе предложили увеличить спектр применения материнского капитала, включив в его назначения финансирование образовательных затрат для родителей.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Мама пусть не учитЬся, а учится. Вместе с автором. Хоть заголовки-то пощадите, писаки.
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