Пусть мама учиться: В Госдуме предложили расширить применение материнского капитала Ирэн ОрлонскаяВ Государственной думе предложили увеличить спектр применения материнского капитала, включив в его назначения финансирование образовательных затрат для родителей.
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