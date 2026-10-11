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Politico: ЕК планирует ужесточить выдачу туристических виз для россиян

Politico: ЕК планирует ужесточить выдачу туристических виз для россиян

Еврокомиссия планирует в начале 2027 года рассмотреть предложение об ужесточении визовых правил для российских туристов якобы с целью защиты от гибридных атак, пишет газета Politico.

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