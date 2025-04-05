Гимнастка Листунова: команда поддерживает тех, кого лишили шанса выступить

Вся сборная команды России поддерживает тех, кого лишили шансы выступить на ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), заявила член сборной команды России по спортивной гимнастике Виктория Листунова.
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