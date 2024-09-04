РИА Новости: дроны ВСУ атаковали эвакуирующееся население Курской области

Жительница населённого пункта Крупец, расположенного в Курской области, рассказала, как она с дочерью и внуками подверглась атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины во время попытки выехать из села.
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