Страна и люди
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Страна и люди

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Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины

В большинстве областей Украины действует режим воздушной тревоги. Сигнал прозвучал в 11 областях страны, а также в Киеве, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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