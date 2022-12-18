Газета.ру

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Абросимова
    И долго еще эти сучки будут поганить человеческое общество, Бездельницы и побирушки.Запретить въезд в страну лет эдак...В Катаре перед фи...
  • Валерий Ворожищев
    Браво Аргентина, она показала всему миру,что после победы на ЧМ-2022 по футболу она готова вернуть свои  Фолкленды! У...Экс-тренер "Спарт...
  • Silver Kont
    Похоже, кому-то не дала, изнасиловали, потом пристрелили..."Русская весна": ...

Конгрессмен Шифф: есть достаточно оснований для привлечения Трампа к уголовной ответственности

Конгрессмен Шифф: есть достаточно оснований для привлечения Трампа к уголовной ответственности

Конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса занимается расследованием штурма Капитолия, заявил, что видит достаточно оснований предъявить уголовные обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, передает телеканал CNN.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх