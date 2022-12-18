Конгрессмен Шифф: есть достаточно оснований для привлечения Трампа к уголовной ответственности

Конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса занимается расследованием штурма Капитолия, заявил, что видит достаточно оснований предъявить уголовные обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, передает телеканал CNN.
Конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса занимается расследованием штурма Капитолия, заявил, что видит достаточно оснований предъявить уголовные обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, передает телеканал CNN.
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