«Прекратите преследовать Starlink», — сказал президент SpaceX бразильскому судье

В четверг президент SpaceX Гвинн Шотвелл обратилась с публичной просьбой к одному из высших судебных деятелей Бразилии, попросив его «пожалуйста, прекратить преследование Starlink» на фоне продолжающейся в стране борьбы с компанией X, принадлежащей Элону Маску в социальных сетях.
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