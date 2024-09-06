«Прекратите преследовать Starlink», — сказал президент SpaceX бразильскому судье

В четверг президент SpaceX Гвинн Шотвелл обратилась с публичной просьбой к одному из высших судебных деятелей Бразилии, попросив его «пожалуйста, прекратить преследование Starlink» на фоне продолжающейся в стране борьбы с компанией X, принадлежащей Элону Маску в социальных сетях.