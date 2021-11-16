Чинахов – 1-я звезда матча с «Детройтом»: 1-й гол в НХЛ, ассист, 4 броска и «+2» за 13:04

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:3) и был признан его первой звездой.

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